ضبط عنصر إجرامي بحوزته هيروين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (عاطل – مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال لإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على (143 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر – 4 كتل لمخدر الهيروين وزنت 700 جرام – فرد خرطوش- طلقة لذات العيار- ميزان إلكتروني – هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.