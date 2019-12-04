سقوط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة أموال المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في جرائم السرقة، قاموا بسرقة شخصين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما منتحلين صفة رجال شرطة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغاً من كلٍ من (موظف يعمل بمجال تجارة الملابس- مُقيم بمنطقة فيصل بالجيزة ، وآخر مالك ورشة ملابس - مُقيم بدائرة قسم مصر القديمة)، باتفاقهما مع شخص "غير معلوم لديهما" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي على توريد كمية من الأقمشة لهما لاستخدامها في تصنيع الملابس عقب إيهامه لهما بقيامه باستيرادها من الخارج بقيمة (250 ألف جنيه) ، على أن يتم التسليم بشارع الحجاز بدائرة القسم، وعقب توجههما للمكان المُشار إليه فوجئا بخمسة أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص، وبحوزتهم أسلحة نارية ادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باقتيادهما لداخل الميكروباص وتفتيشهما، والاستيلاء منهما على المبلغ المالي وإنزالهما من السيارة وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمن الجيزة، ومديرية أمن القليوبية، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (5عاطلين- "لأحدهم معلومات جنائية").

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – بندقية خرطوش - 9 طلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة "بإسلوب انتحال صفة رجال شرطة"، باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية (74,500 جنيه - 71 دولار أمريكي" من متحصلات الواقعة")، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما تم بإرشاد إثنين من المتهمين ضبط بحوزتهم (2جهاز تليفزيون - جهاز ألعاب إلكترونية "بلاي ستيشن" - سيارة ملاكي، "ملك أحدهما"- و2هاتف محمول - وجهاز لوحى "تابلت")، وأقر المتهمان بأن تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.