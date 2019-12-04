حملة 100 مليون صحة للكشف على السيدات تبدأ بمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
فعلت مستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتور أشرف القاضي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، البرنامج الرئاسى لصحه المرأة التابع لحملة 100 مليون صحة على العاملات بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، للكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة المصريه بالشركة.
استقبلت عيادات المجمع الإداري للشركة فريق عمل من وحدة العيادات المتنقلة للكشف المبكر المجاني على امراض سرطان الثدي، والتي شهدت إقبالا كثيفًا، تحت قيادة الدكتورة ميرال مبارك، مدير إدارة العيادات بالمجمع الإداري وتوجهت مستشفى مصرللطيران بالشكر إلى القائمين على المبادرة.
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