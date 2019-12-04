لأول مرة في مصر.. سانوفي باستور تطلق تطعيم Menactra® للوقاية من مرض الالتهاب السحائي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعــلان تـحـريـــري

القاهرة: ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩:

حصلت سانوفي باستور على موافقة وزارة الصحة والسكان المصرية لطرح التطعيم الجديد Menactra® في الأسواق المصرية للوقاية من مرض الالتهاب السحائي.

جاء الإعلان على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة لإطلاق التطعيم لأول مرة بالسوق المصري، ولتسليط الضوء حول مميزاته الفريدة. حضر المؤتمر ممثلي شركة سانوفي مصر وسانوفي العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من الأطباء والمتخصصين ورجال الصحافة والإعلام.

فإن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض والتي يمكن ان تؤدي إلى وفاة احياناً، فهو ينجم عن عدة جراثيم مختلفة والتي تأتي على رأسها التيسيرية السحائية .

خلال المؤتمر أشار الاستاذ الدكتور حامد الخياط – أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس – إلى أهمية التطعيمات للوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، والذي يؤدى الى وفاة %10 الى %15 عالمياً. وأوضح أن الأطفال الناجين من الالتهاب السحائي قد يعانون من أثار دائمة تؤدى لأنواع من العجز وقد تصل نسبة المضاعفات الخطيرة طويلة المدى الى %9 من الناجين. حيث انها قد تؤدى الى البتر، فقدان السمع، عجز النمو العصبي، التشنجات، وصعوبة في التعليم. وعليه، شدد دكتور الخياط على أهمية التطعيم ضد الالتهاب السحائي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين. مضيفاً ان Menactra® لا يحتاج إلى تحضيرات وإجراءات محددة مما يجعلها أكثر عرضة للتلوث وضرراً للأطفال .

وأوضحت الاستاذة الدكتورة معتزة بشير – أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة القاهرة – أنه قد يصعب التعرف على مرض الالتهاب السحائي، خاصة في مراحله المبكرة، لأن أعراضه مشابهة لأعراض الأمراض الفيروسية الأكثر تداولاً مثل الحمى، والصداع، وتيبس العنق، والغثيان، والقيء، والحساسية المفرطة للضوء، والارتباك. وأكدت على كفاءه وفاعليه تطعيم Menactra®، بداية من سن 9 أشهر، كما يوفر حماية طويلة الأجل لأكثر من ٥ سنوات، ذلك بالإضافة إلى أنه يقلل من حمل البكتيريا في الحلق وبالتالي من معدل سريانها .

وصرح الاستاذ الدكتور محمد أسامة حسين – أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة بورسعيد – بأن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة وضع جدول زمني للتطعيم المتقارن ضد مرض الالتهاب السحائي. يتمثل الدواء في جرعتين حقن العضلي ومرخص استخدامه للأطفال من عمر 9 الى 23 شهراً، حيث تم اخذها متتالية من جرعتين، يفصل بينهما ثلاثة أشهر. فإن الجرعة الأولي عند سن 9 أشهر، والجرعة الثانية عند عمر 12 شهر وجرعة واحدة لمن يتعدى عمرهم العامين وأضاف أنه يمكن تناول تطعيم الالتهاب السحائي مع التطعيمات الروتينية الأخرى بشكل آمن لكل الفئات العمرية، مؤكداً انه لا يؤثر على تفاعل أي من التطعيمات الروتينية المقررة. كما أوصى بضرورة اتباع طرق الوقاية من الالتهاب السحائي والتي يأتي على رأسها: التهوية الجيدة للمكان الذي يجلس فيه الطفل.

وأعربت الدكتورة نيبال دهبه – المدير العام لسانوفي باستور في مصر والسودان وإريتريا – عن سعادتها بهذا الحدث قائلة: "نحن سعداء جداً بتوفير التطعيم الخاص بالاتهاب السحائي Menactra® مما يجعله علامة في تاريخ الشركة في مصر، حيث انه يعد واحد من أهم اللقاحات خاصةً وأنه يستهدف في الأساس فئة هامة وهم الأطفال. ونحن في سانوفي باستور، نؤمن دائماً بان لا يجب ان يعاني او يموت اي فرد من مرض يمكن الوقاية منه. فالشركة تضع على رأس اولوياتها واستراتيجيتها توفير أفضل وأحدث التطعيمات العالمية في السوق المصرية، وذلك التزاماً منا بضرورة تطوير حلول الرعاية الصحية، وتوفير خدمات ومنتجات عالية الجودة للمرضى في مصر."

نبذة عن شركة سانوفي العالمية:

Advertisements

تدعم شركة سانوفي العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية المرضي الذين يعانون من تحديات صحية، وذلك من خلال توفير الأدوية المبتكرة واللقاحات للوقاية من الامراض وتخفيف الألم. وتهتم الشركة أيضاً بالمرضي الذين يعانون من أمراض نادرة ومزمنة.

تقوم سانوفي التي يعمل بها أكثر من 100 ألف شخص في 100 دولة من جميع أنحاء العالم.، بتحويل الابتكار العلمي إلى حلول للرعاية الصحية.

نبذة عن سانوفي باستور

تؤمن سانوفي باستور بأنه لا يجب ان يعاني أو يموت أحد من مرض يمكن الوقاية منه بتطعيم، لذلك تعمل معامل سانوفي باستور لأكثر من قرن من الزمان، من أجل توفير العديد من التطعيمات. حيث يتم إنقاذ ما يصل إلى 3 ملايين شخص كل عام بفضل التطعيم. لقد ساعدت اللقاحات التي توفرها الشركة في حماية ملايين الأشخاص من الأمراض المعدية التي تهدد حياتهم،

في كل مرحلة من مراحل الحياة. توفر المجموعة الحالية من التطعيمات الحماية ضد مجموعة واسعة من الأمراض المعدية: شلل الأطفال، والكوليرا، وحمى الضنك، والسعال الديكي، والتهاب الدماغ الياباني، والدفتريا، والحمى الصفراء، والتيفويد، والإنفلونزا الموسمية، والإنفلونزا المستدمية من النوع (ب)، والتهاب الكبد A وB، والتهابات السحايا، وداء الكلب. جنبًا إلى جنب مع مجتمع الصحة العامة. فإن سانوفي باستور تسعى الي تطوير لقاحات جديدة لتعزيز صحة الافراد.

Bacterial Meningitis .CDC .Available at: https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.htm

Pace D, Pollard AJ. Meningococcal disease clinical presentation and sequelae. Vaccine .2012; 30(Suppl 2): B3-9: https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-meningitis

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-meningitis

Meningococcal vaccines: WHO position paper, November 2011. Wkly Epidemiol Rec