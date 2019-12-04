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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التشفِّيَ والشماتة في المُصاب الذي يصيب الإنسان، أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة وللفطرة الإنسانية السليمة.
وأوضحت الإفتاء في منشور لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".
كان عدد من أعضاء جماعة الإخوان، كتبوا منشورات على صفحاتهم بـ"فيسبوك"، أعلنوا خلالها الشماتة في وفاة الفنان الشعبي "شعبان عبدالرحيم"، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.
وعلق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الأمر، في تدوينة له على صفحته الشخضية بـتويتر: "لا شماتة في الموت يا عديمة الأخلاق والتربية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شماتة الإخوان في موت شعبان عبدالرحيم.. الإفتاء: مخالف للأخلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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