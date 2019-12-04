أخبار مصر | "Watch it".. منصة رقمية مصرية تصل إلى العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "Watch it".. منصة رقمية مصرية تصل إلى العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن مع حلول شهر رمضان الماضي، أطلقت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، خدمة جديدة من خلال إحدى شركاته، وهى عبارة عن منصة رقمية المحتوى الإعلامى باسم "Watch it"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا من قبل المواطنين والخبراء لكونها أول منصة رقمية للخدمات الاعلامية بإنتاج مصرى ينافس العديد من المنصات العالمية مثل "نتفلكس".

كيفية استخدام "watch it"

ويمكن الوصول إلى تلك المنصة خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت في متجر "جوجل بلاي" أو "أبل ستور" أو باستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الإنترنت يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بتمام التسجيل في خطوة واحدة.

كيف أديرت المنصة لتنافس المنصات العالمية؟

بعد إطلاق المنصه أهدت المشترك 7 أيام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق، كما اتيح لهم الاشتراك أما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.

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أما عن المحتوى المعروض عليها وذلك بالتزامن مع شهر رمضان تواصل القائمون عليه مع مجموعة القنوات الفضائية التي تمتلكها، وتشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي المذاع عبر الفضائيات في مصر؛ لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التلفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة.

وبذلك بدأ إطلاق المنصة الجديدة بالمحتوى الدرامي الجديد بعدما حصلت إدارة Watch iT على حقوق محتوى جديد دائما في مختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.

ومن المميزات أيضا التي جعلتها فى مقدمة المنصات التي تنافس المنصات العالمية تقديم المحتوى دون وقفات إعلانية أثناء العرض، ما يدفع كثير من مستخدمي خدمات الإنترنت للتفاعل معها والاشتراك فيها.