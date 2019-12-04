أخبار مصر | "العربية للتصنيع" تستقبل وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" تستقبل وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.



جاء هذا خلال زيارة السيد تيسيلي ماسيريباني وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر.



في هذا الصدد، أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بمملكة ليسوتو، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.



كما ذكر "التراس"، أن وزير الاتصالات الإفريقي أبدى اهتماما بالتعاون مع الهيئة في مجالات التدريب وترشيد الطاقة الكهربائية والمياه ومحطات تحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلي الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي والأجهزة المنزلية والتليفزيونات وأجهزة الاستقبال وغيرها.

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وأضاف "التراس": أننا إتفقنا علي تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والإحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ.



وعقب تفقده معرض المنتجات المدنية والدفاعية للهيئة العربية للتصنيع وايضا خطوط إنتاج هذه المنتجات ببعض وحدات الهيئة، أعرب السيد تيسيلي ماسيريباني عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الإستثمار الأكبر على مُستوى القارة مُشيرا إلى أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة في شتي المجالات.

وأوضح أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال توقيع بروتوكول للتعاون في عدة مجالات تصنيعية، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.