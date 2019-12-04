أخبار مصر | "الغرامة والحبس".. عقوبات تنتظر ناشري فيديوهات المنتحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغرامة والحبس".. عقوبات تنتظر ناشري فيديوهات المنتحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فيديوهات عدة للأشخاص يقررون إنهاء حياتهم، متخذين قرارهم بالانتحار في الأماكن العامة، الأمر الذي يؤثر على الصحة النفسية على الأشخاص بشكل عام، وأهالي المنتحرين ورفاقهم بشكل خاص.

من جهته، قال إسلام محمد، محامِ، إن نشر مثل هذه الفيدوهات تسبب الذعر لعدد كبير من المواطنين، الأمر الذي يجرمه قانون العقوبات؛ لأنها تلك الوقائع تعد من ضم مستندات وأدلة التحقيق الخاصة بقضايا الضحايا.

وأوضح محمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، وضع عقوبة صارمة لنشر مستندات وأدلة التحقيق، والتي تصل إلى الحبس مدة تبدأ من 5 إلى 6 سنواب، وذلك بحسب الواقعة وتقدير القاضي.

وأشار إلى أن ناشر أي فيديوهات أو صور لأشخاص دون الحصول على إذن واضح منهم، فإنه يضع نفسه في قبضة المادة رقم 309، من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، جاء نص المادة على النحو التالي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.