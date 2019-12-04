أخبار مصر | "حواس" يلتقي بطلاب جامعة المنصورة أمام هرم خوفو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" يلتقي بطلاب جامعة المنصورة أمام هرم خوفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة أمام هرم خوفو لطلاب جامعة المنصورة؛ وذلك من خلال الأنشطة التي يقدمها المركز لطلاب الجامعات.

وشرح حواس للطلاب جميع الأدلة التي ثبت أن الفراعنة هم بناة هرم خوفو.

وأضاف أن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني.

وأشار حواس، إلى أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.

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وقام حواس بإعادة تنظيف هذا السرداب، وكان أهم ما عثر عليه بداخله جزءا من رداء الرأس الخاص بأبو الهول.

أما السرداب الثاني فإنه يوجد بالجانب الشمالي من التمثال، ولا يمكن رؤيته الآن، حيث تم إغلاقه بواسطة الأثري الفرنسي «بارثر» ويتردد حتى الآن أنه يحتوي على كنوز وآثار.

وحرص جميع الطلاب، على ارتداء زي يحمل صورة الدكتور زاهي حواس.

وكما حرص الجميع، على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور زاهي حواس أمام هرم خوفو.