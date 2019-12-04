أخبار مصر | محافظ الدقهلية الجديد: سنتعاون مع النواب لحل أزمات المواطنين.. و"السجيني": خرج من رحم المحليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الدقهلية الجديد: سنتعاون مع النواب لحل أزمات المواطنين.. و"السجيني": خرج من رحم المحليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول اجتماع يحضره الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محافظة الدقهلية، قال إنه لا يوجد لديه أي مشكلة في أن يقدم له طلبات إحاطة وجميع الأدوات الرقابية من نواب البرلمان من أجل التعاون في حل المشكلات التي توجه المواطنين على أرض الواقع.

ووجه مختار، رسالة لكل العاملين بالمحليات بأن يجتهدوا ويطورا من أنفسهم، ولفت إلى أنه مع العمل من قبل العاملين في المحليات من السهل أن يتولى مسئولية منصب المحافظ ومنصب نائب المحافظ، وهو يتطلب جهود كبيرة لخدمة المواطن.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن محافظ الدقهلية الجديد خارج من رحم المحليات ما يجعله محافظ مختلفا، على وعى بالمبادئ العسكرية المصرية التي شرب منها، كما أنه يعد نموذجا يطور نفسه.