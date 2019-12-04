أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بسوق المواردي بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بسوق المواردي بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى اطار خطة المحافظة بتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على خدمة المواطنين ورفع كفاءة المنشئات التابعة لها.
وطالب المحافظ برفع كفاءة ساحة السيارات المرتبطة بالسوق لاستيعاب السيارات المترددة على المشروع ومحطة المترو وسكان المنطقة ومرتاديها والعمل على تحويلها للعمل الكترونياً وإعادة تنظيمها لاستيعاب أكبر عدد من السيارات داخلها ومنع الانتظار نهائياً بمحيط السوق وتحسين الطابع العمراني المحيط بالموقع، وتحسين الوصول من خلال إيجاد حلول مرورية تربطها بالمناطق المحيطة.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الحي تتبع خطة تطوير في شتى المجالات وليست الأسواق فقط مؤكدًا أن الخطة تهدف لإعادة حي السيدة زينب كحي شعبي راقٍ يحتفظ بقيمه وعاداته ويتخلص من مظاهر العشوائية المفرطة التي طمست معالم شعبيته في السنوات الأخيرة كمكان يجمع بين التراث المادي وغير المادي.