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أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بسوق المواردي بالسيدة زينب

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بسوق المواردى بالسيدة زينب والتى تقوم بها مديرية الاسكان بالمحافظة لتطوير وتحديث السوق مع اضافة محلات تجارية اضافية لمواجهة احتياجات المحافظة من المحلات.

وذكر المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتى فى اطار خطة المحافظة بتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على خدمة المواطنين ورفع كفاءة المنشئات التابعة لها.

وأشار إالى أن أعمال تطوير سوق المواردى ستنتهى خلال الشهر القادم بتكلفة تقارب 10 مليون جنيه تشمل اعمال نقل مسار شبكة المرافق (مياه – صرف – كهرباء) خـارج ارض الـــمـــشـروع ورفع كفاءة 109 محلات داخلية بمسـاحات مختلفة و7 محلات خارجية على شـارع بورسعــــيد( بارتفـاع دوريــن) ، وكذلك رفع كفـاءة ارضيـة الــدور الاول ودورات الميـاه للدور الارضي والدور الاول لخدمة العاملين بالسوق ومرتاديه وكذلك رفـع كفاءة و ترميم السلالم والممرات الداخلية المؤدية لمحطة مترو أنفاق السيدة زينب.

وطالب المحافظ برفع كفاءة ساحة السيارات المرتبطة بالسوق لاستيعاب السيارات المترددة على المشروع ومحطة المترو وسكان المنطقة ومرتاديها والعمل على تحويلها للعمل الكترونياً وإعادة تنظيمها لاستيعاب أكبر عدد من السيارات داخلها ومنع الانتظار نهائياً بمحيط السوق وتحسين الطابع العمراني المحيط بالموقع، وتحسين الوصول من خلال إيجاد حلول مرورية تربطها بالمناطق المحيطة.


وأضاف المحافظ أن أجهزة الحي تتبع خطة تطوير في شتى المجالات وليست الأسواق فقط مؤكدًا أن الخطة تهدف لإعادة حي السيدة زينب كحي شعبي راقٍ يحتفظ بقيمه وعاداته ويتخلص من مظاهر العشوائية المفرطة التي طمست معالم شعبيته في السنوات الأخيرة كمكان يجمع بين التراث المادي وغير المادي.

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