أخبار مصر | علاء عابد: السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال وعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال وعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في الندوة المُخصصة لمناقشة"سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، إنه إذا أردنا أن نرصد ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال وعقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني فسوف نجد كما كبيرًا من الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان لشعب احتلت أراضيه وسلب منه وطنه وحرم من ممارسة أبسط حقوق الإنسان التي ضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف عابد، أن كل هذا يأتي في سياق ممارسة إسرائيل لسلسلة من العقوبات الجماعية واستعمالها القوة المفرطة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم تجاه الشعب الفلسطيني بفرض حصار غير قانوني على قطاع غزة للسنة الحادية عشرة على التوالي، مخضعة بذلك ما يقرب من مليونين من أهالي غزة للعقوبات الجماعية، مما ترتب عليه تقييد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع، وهذا يشّكل عقوبة جماعية لمليونين من أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى إخضاع حرية التنقل بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية للقيود من خلال نظام نقاط التفتيش، وحواجز إغلاق الطرق، واعتقال السلطات الإسرائيلية لآلاف من الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية داخل إسرائيل على نحو غير قانوني.

وكذلك احتجاز المئات رهن الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمات، وقيام قوات الأمن الإسرائيلي بضرب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وبإساءة معاملتهم دون محاسبة على ذلك، وهدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وفى القرى داخل إسرائيل، مما أدى إلى نزوح قاطنيها قسرًا.