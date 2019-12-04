أخبار مصر | محافظة الجيزة تنفى وجود إصابات بالالتهاب السحائي في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تنفى وجود إصابات بالالتهاب السحائي في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت محافظة الجيزة، ما تردد عن وجود حالات إصابة بمرض الالتهاب السحائي في المحافظة وذلك ردًا على شائعات انتشرت بين عدد من أولياء الأمور حول إصابات بين تلاميذ عدد من المدارس بحى العمرانية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية قد أكدت انه لا توجد اي حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي سواء بالمدارس او بالمحافظة، مؤكدا انه في حالة وجود اى حالات اشتباه فرديه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية حيال تلك الحالات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

واشار راشد ان مديرية الشئون الصحية تقوم حاليا بتطعيم الفئات المستهدفة بتطعيم سحائي المدارس وهم (أولى حضانة وأولى ابتدائي وأولى اعدادي وأولى ثانوي)، لافتا ان نسبة التغطية للتطعيمات وصلت بإدارات الريف التابعة للمديرية بنسبة 86% ونسبة التغطية بإدارات الحضر التابعة للتأمين الصحي وصلت 75% مشيرا ان نسبة التغطية للتطعيمات علي مستوي المحافظة بالكامل بلغت 80% وجاري استكمال التطعيمات لباقي الفئات المستهدفة حفاظا علي سلامه المواطنين.

واكد محافظ الجيزة ان مديرية الشئون الصحة تقوم بأعمال المسح الدورى لطلاب المدارس بالمحافظة، للتأكد من عدم وجود اى أمراض معدية بين الطلاب، موجها بتكثيف جهود الطب الوقائي بمدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حفاظًا على سلامة الطلاب.