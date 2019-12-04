مصر | السجن 3 سنوات لضابط و8 أفراد شرطة بـ"ضرب أفضى إلى موت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لضابط و8 أفراد شرطة بـ"ضرب أفضى إلى موت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات عابدين، بمعاقبة ضابط و8 أفراد شرطة بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من تهمة ضرب أفضى إلى موت لأحد المحبوسين بحجز قسم الوايلي.

وجاء أسماء المتهمين كالآتي:

النقيب نادر نبيل بولص شنودة ورأفت السيد محمود ورزق محمد ابراهيم وعلاء الدين عرفات ومحمود فوزي علي ومحمد عبد النبي عبد العزيز ونبيل السيد محمود ومحمد محمد علي احمد وعبد الرحمن حامد عبد الرحمن.

وكما قضت بمعاقبة المتهم محمود فوزي علي بتغريمه مبلغ 500 جنيه لحمله سلاحا بدون ترخيص وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وإلزام المتهمين بالمصروفات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بأنهم في 25 مايو 2016 قاموا بضرب المجني عليه حسين فرغلي حسن بأنهم انهالوا علي جسده بأدوات رادة وبأيديهم وأرجلهم فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأ عنها انفعال ومجهود عضلي مع حالته المرضية بالقلب مما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته ولم يقصدوا بذلك قتله ولكن ضربه أفضى إلى الموت.

