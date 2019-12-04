مصر | "أمن الدولة" تستأنف على قرار إخلاء سبيل متهمين بـ"خلية شقة الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الدولة" تستأنف على قرار إخلاء سبيل متهمين بـ"خلية شقة الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل المتهمين محمد مصطفى محمد السيد الشاعر وإبراهيم عبد المنعم علي أحمد، في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف على القرار أمام دائرة المستشار شبيب الضمراني.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

