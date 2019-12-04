مصر | إخلاء سبيل 3 من شركاء حسن مالك في قضية التزوير.. والنيابة تستأنف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 3 من شركاء حسن مالك في قضية التزوير.. والنيابة تستأنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإخلاء سبيل 3 متهمين من شركاء رجل الأعمال الإخواني حسن مالك في اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق رسمية لتسفير أشخاص للخارج، في القضية رقم 844 لسنة 2018، وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف علي القرار أمام دائرة المستشار شبيب الضمراني.

والمخلي سبيلهم هم كل من:

١- على محمد أحمد على الهجرسي

٢- أحمد محمد عرفة أبو المكارم

٣- خالد سامي عبد العال شديد

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.‎

