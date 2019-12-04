مصر | حبس 4 تجار مخدرات لحيازتهم مخدر "الشادو" بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 تجار مخدرات لحيازتهم مخدر "الشادو" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، حبس 4 تجار مخدرات لاتجارهم في مخدر الشادو بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة التحريات التكميلية حول المتهمين.

وتعود البداية عندما خرج النقيب أحمد لطفي، معاون المباحث بقسم شرطة حلوان، بحملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بشوارع منطقة المشروع الأمريكي، اشتبه في كل من "يوسف. ع.ص"، وشهرته "أبوسيف"، 26 سنة، عاطل ومقيم المشروع الأمريكي، و"أحمد. م.ج"، 26 سنة، عاطل ومقيم المشروع الأمريكي، و"أيمن.د.ع"، 25 سنة، عاطل ومقيم نفس عنوان الأول، و"عبدالرحمن.أ.ع"، 26 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة الدواجن، وبتفتيشهم عثر على كمية كبيرة من مخدر الشادو، وزنت 240 جراما، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي.

وبمواجهتمها بالمضبوطات، أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي، متحصلات البيع من تجارتهما الغير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.