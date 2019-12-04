مصر | السجن سنة وغرامة 10 آلاف لمتهم بالاتجار في الحشيش بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة وغرامة 10 آلاف لمتهم بالاتجار في الحشيش بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحي. وأسندت النيابة "أحمد.م"، تهمة حيازة مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو بقصد التعاطي. وبمواجهته اعترف بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "أحمد.م" بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو.

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