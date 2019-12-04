شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: مصر قفزت 4 مراكز في قائمة الأداء لتغير المناخ لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن مصر قفزت 4 مراكز في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحل في المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم بعد حجب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها مصر للتصدي لأثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية.

وأضافت «فؤاد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب عودتها للقاهرة بعد المشاركة في القمة الرئاسية لتغير المناخ بمدريد، أنه طبقا للدراسة التي أعدها دليل أداء تغير المناخ 2019، حصلت مصر على مجموع نقاط 57.49 نقطة لتواصل مصر التقدم بين دول العالم بخطتها الواعدة لمواجهة أثار التغيرات المناخية. ويتكون دليل الأداء لتغير المناخ من ١٤ مؤشرا فرعيا لقياس التقدم المحقق في ٤ مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية وهي: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات المناخية.

وأشارت إلى أن أظهر الدليل تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الأداء حيث أحرزت نجاحا في مجال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باحتلالها المركز الخامس فيه محققة 33 نقطة كما تقدمت في مجال استخدام الطاقة باحتلالها المركز الثامن ضمن الدول التي شملها التقرير. ،واشارت إلى ان من أهم المشروعات التي ساهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم المشروعات البيئية الكبرى حيث تم إقامة ما يقرب من ثمانية مشاريع أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح، ومحطة سد أسيوط للطاقة الكهرومائية والوادي الجديد ومحافظة البحر الأحمر.