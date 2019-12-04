شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة اختناق طالبات مدرسة شربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لتقصي الحقائق داخل مدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين، عقب اختناق عدد من الطالبات بسبب رش مبيد حشري داخل مخزن بالمدرسة.

وأناب المحافظ المهندسة منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتوجه للمستشفى للاطمئنان على حالة الطالبات ومتابعة تقديم الخدمة الصحية لهن.

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وقال مختار، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم»: «أنبت السكرتير العام المساعد للاطمئنان على الطالبات وابلاغي لحظة بلحظة بالحالة، وذلك بسبب وجودي بمجلس النواب بالقاهرة، للمشاركة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية».

وأضاف: «جميع الحالات خرجت من المستشفى ولم يتبق سوى حالتين فقط تحت الملاحظة، ولن تمر هذه الواقعة مرور الكرام، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المتابعة والتفتيش المالي والإداري للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسبب في إصابة الطالبات أيا كان موقعه الوظيفي».

وطمأن المحافظ أولياء أمور الطالبات، قائلا: «الحمد لله الطالبات كلهن بخير، وتم تكليف وكيل وزارة الصحة بتطهير المدرسة وإزالة أي روائح بها حتى لا تتأثر الطالبات عند عودتهن للدراسة».