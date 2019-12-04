شكرا لقرائتكم خبر عن «البحيرة»: قافلة طبية لـ«القومي للسكان» تُجري الكشف على 487 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المجلس القومى للسكان نظم قافلة سكانية شاملة بقرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير بالتعاون مع كل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وإدارات التضامن الإجتماعي وبيت الثقافة والإدارة الصحية والإدارة التعليمية وإدارة الأوقاف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والإدارة البيطرية وشركة مياة الشرب والحماية المدنية والشباب والرياضة والشرطة والكهرباء والمجلس القومي للأمومة والطفولة والإدارة الزراعية والمجلس القومي للمرأة والتموين.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة تضمنت قيام مديرية الصحة بإجراء الكشف الطبي على عدد 487 حالة، عبارة عن 175 حالة أسنان، و200 حالة باطنة، و75 أطفال، و37 حالة كشف نساء وتنظيم الأسرة، كما شملت قيام إدارة الطب البيطري بعمل علاج جماعي لعدد 120 من الحيوانات منهم 50 رأس أغنام و70 بقر وجاموس، كما تم عمل ندوة بالتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

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وقامت هيئة محو الأمية بعقد إمتحان فوري لعدد 35 ممتحن من أهالي القرية، كما قامت هيئة الأوقاف بعقد ندوة عن «خطورة الزواج المبكر وتنظيم الأسرة في الإسلام ومخاطر الزواج المبكر والمشاكل النفسية للشباب في سن المراهقة»، وقامت مديرية التضامن الإجتماعي بعمل ندوة للتعريف بمعاش تكافل وكرامة، وقام المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بعمل ندوة لتوعية المواطنين بقضايا المرأة وحقوقها والخدمات التي يقدمها المجلس مثل استخراج بطاقة الرقم القومي والخدمات القانونية التي يقدمها للمرأة.

وقدم المجلس القومى للسكان ندوة للتوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها، ونظمت الثقافة الجماهيرية ورسة لتعليم الرسم لأطفال القرية، وتم إستخراج 200 بطاقة ائتمانية للمواطنين من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتم عمل توعية للمواطنين بخدمات الشمول المالي المقدمة من البنك وشروط الحصول على القروض.

وأكد «المحافظ» على دور القوافل السكانية في تقديم كافة الخدمات الطبية والتوعية والتعليمية للمواطنين بالقرى والنجوع، للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، ووجه باستمرار عمل تلك القوافل السكانية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم من تلك القوافل خاصة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.