شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان أكاديمي وهمي في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق كيان وهمي باسم (مركز المجد للدراسات الأكاديمية المتخصصة) بطنطا بمحافظة الغربية؛ وذلك لقيامه بمزاولة أنشطة تعليمية بالمخالفة للسجل التجاري الصادر له، وبدون الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

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جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

وأصدر الوزير قرارًا بإغلاق الكيان الوهمي لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، ومخاطبة محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.