شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية» تحيل مدير مدرسة الاختناقات والعامل للتحقيق: «أثارا ذعر الطالبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم إحالة مدير المدرسة والعامل المتسبب في واقعة اختناق طالبات مدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين للتحقيق.

وقال عبدالرؤوف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن «الواقعة تتلخص في عثور عامل المدرسة على قطة ميته داخل المخزن وقام بإزالتها وتطهير مكانها من تلقاء نفسه بمبيد حشري زراعي نفاذ، وانتشرت الرائحة بالفصل المجاور، ما تسبب في إصابة بعض الطالبات بصعوبة في التنفس بسبب رائحة المبيد، وبعرضهن على الزائرة الصحية بالمدرسة قررت نقلهن للمستشفى للاطمئنان على حالتهن، ولكن للأسف وقف بعض أولياء الأمور أمام المدرسة لإثارة الطالبات وأسرهم أثناء خروج الفترة الأولى ودخول الفترة الثانية، ما تسبب في انتشار الذعر، وتم نقل عشرات الطلاب إلى المستشفى رغم عدم استنشاقهن أي رائحة».

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وتابع: «جميع الحالات خرجت من المستشفى ولا يوجد ما يدعو للذعر، وتم إحالة مدير المدرسة والعامل للتحقيق لسوء التصرف وإثارة الذعر بالمدرسة».

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات، مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة.

وانتقل ضباط المباحث للمستشفى والمدرسة وتبين إصابة 108 طالبات بالاختناق نتيجة قيام عامل المدرسة بتطهير المخزن بمبيد حشري زراعي بعد العثور على قطة ميتة وتصاعد رائحة كريهة منها، ما تسبب في انتشار رائحة نفاذة في الفصل المجاور، وإصابة عدد من الطالبات بالاختناق وصعوبة في التنفس، وتم نقلهن لمستشفى شربين المركزي، وتزايدت أعداد الطالبات المصابة بسبب انتشار الذعر بينهن.