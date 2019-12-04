شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته من أرقام عن التعليم قبل الجامعي (بيان تفصيلي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد التلاميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي بلغ 24.2 مليون عام 2018/2019 مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018 بزيادة 4.3% من إجمالي التلاميذ، وبلغ عدد المدرسين 1.21 مليون مـدرس عــام 2018/2019 2018 بزيادة 1%.

وأشار الجهاز إلى ان اجمالي عدد تلاميذ مرحلة ما قبل الابتدائي بلغ 1.5مليون تلميذ بنسبة 6.1 % من أجمالي المراحل التعليمية، فيما بلغ عدد المدرسين لهم 61.3 ألف مدرس. وبلغ عدد مدارس التعليم الابتدائي بالتربية والتعليم 18.8ألف مدرسة إلى جانب 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019.

وبلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 13.1 مليون تلميذ تشمل التعليم العام والازهري، فيما بلغ عدد مدرسيهم 521.7 ألف مدرس.

وقال الجهاز إن عدد مدارس التعليم الاعدادي بلغ 12.3 ألف مدرسة، بالاضافة لنحو 3.4 ألف معهد بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019.

وبلغ عدد الطلبة في المرحلة الاعدادية نحو 5.4 مليون تلميذ بالمرحلة تعليم عام وأزهري، ويصل عدد المدرسين لهم 306.3 ألف مدرس بالمرحلة الاعدادية.

ورصد الجهاز التعليم الثانوي حيث بلغ عدد المدارس فيه 3.7 ألف مدرسة بالاضافة إلى 2.2 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى، ليصل عدد الطلبة لهذه المرحلة 2.1 مليون تلميذ بمرحلة الثانوى العام والأزهري فيما بلغ عدد مدرسي المرحلة 149.3 ألف مدرس بمرحلة الثانوى العام والازهري.

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وبلغ عدد مدارس التعليم الفني 2.4 ألف مدرسة التعليم الفنى (منهم 1.2 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى، 905 مدرسة بالتعليم التجارى، 256 مدرسة بالتعليم الزراعى عام 2018/2019). وبلغ عدد طلبة هذه المرحلة 1.9 مليون تلميذ.

وبلغ عدد مدرسي المرحلة 148.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوى الفنى.

وقال جهاز الإحصاء إن عدد مدارس التربية الخاصة بلغ 1018 مدرسة وبلغ عدد الطلبة فيها 39.9 ألف تلميذ ونحو 9.8 ألف مدرس.

ورصد الجهاز عدد الناجحين في مختلف المراحل ليصل عددهم إلى 4.7 مليون تلميذ اجمالى الناجحين بالشهادات العامة منهم 4.3 مليون تلميذ بنسبة 92.3 % بالتربية والتعليم، 360.3 ألف تلميذ بنسبة 7.7 % بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019.

وبلغ عدد الناجحين في الشهادة الابتدائية 1.9 مليون تلميذ و1.6 مليون تلميذ اجمالى الناجحين في الشهادة الإعدادية و633 ألف تلميذ اجمالى الناجحين في الشهادة الثانوية.

وحول معدلات التسرب أوضح الجهاز أنها بلغت نحو 0.4% في المرحلة الابتدائية، و3.1 % في المرحلة الإعدادية.

وقال إن نسبة الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الاعدادية بلغت 99 % ونحو 39.4 % معدل الإنتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام، 47.4 % بالتعليم الفني عام 2018/2019.