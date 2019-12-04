شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات طالبات مدرسة شربين لـ108 حالات.. ومكي: «معظمها إيحاءات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ارتفاع عدد حالات الاختناق بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين إلى 86 طالبة، فيما أكدت مصادر أمنية أن الحالات التي تم رصدها وصلت إلى 108 حالات.

وقال مكي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن مستشفى شربين استقبل عددا كبيرا من الحالات، وتم تسجيل 86 حالة بالاستقبال وأكثر من 70% من الحالات إيحاءات فقط.

وأضاف: «الحالات التي أصيبت فعلا بالاختناق لا تتعدى 16 حالة، ولكن نتيجة الإيحاء والذعر وانتشار الشائعات زادت الحالات الواردة للمستشفى، خاصة أن من بين الحالات التي استقبلتها المستشفى طالبات من الفترة الثانية والتي لم تدخل المدرسة أصلا».

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وتابع: «تم إغلاق المدرسة اليوم ومنع دخول طالبات الفترة الثانية لتطهيرها بمعرفة مديرية الصحة، لإزالة أي أثار للذعر بين الطلاب وأولياء الأمور».

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة.

انتقل ضباط المباحث للمستشفى والمدرسة، وتبين قيام عامل المدرسة بتطهير المخزن بمبيد حشري زراعي بعد العثور على قطة ميتة وتصاعد رائحة كريهة منها، ما تسبب في انتشار رائحة نفاذة في الفصل المجاور وإصابة عدد من الطالبات بالاختناق وصعوبة في التنفس وتم نقلهم لمستشفى شربين المركزي.

وكشفت مصادر أمنية أن عدد الحالات التي تم نقلها لمستشفى شربين المركزى 108 حالات من طالبات المدرسة بالفترتين.

وأكد شهود عيان بالمدرسة أن عددا من الطالبات أصيبوا باختناق بعد استنشاق المبيد الحشري، وعند توجههن للزائرة الصحية قررت نقلهن المستشفى وتم نقل 16 طالبة للمستشفي دفعة واحدة، ما أثار الذعر بين الطالبات وأولياء الأمور، وتسبب في تزايد أعداد الطالبات المصابات وسقطت بعضهن مغشيا عليهن أثناء التدافع خارج المدرسة.