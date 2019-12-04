رئيس الوزراء: مبادرة مع البنك المركزى لرفع العبء عن المصانع المتعثرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عن مبادرة ثانية مع البنك المركزى فى إطار دعم قطاع الصناعة وهى مبادرة لدعم والتعامل مع المصانع المتعثرة لرفع العبء عنها. وأعلن فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عن مبادرة ثالثة وهى تمويل وحدات الإسكان للأسر المتوسطة بـ 50 مليار جنيه بصورة مبدئية.

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