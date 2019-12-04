شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة والبنك المركزى يعلنان مبادرة لدعم قطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن عدد من المبادرات لتنشيط قطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى. وأكد رئيس مجلس الوزراء، إنطلاق مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ100مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة. Advertisements وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن دعم قطاع الصناعة يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع لأنه قاطرة النمو فى مصر.

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