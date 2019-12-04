شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية: الرئيس السيسى يؤكد لبرهم صالح دعم أمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، فى قصر السلام ببغداد، السفير المصرى لدى العراق علاء موسى.

أكد المكتب الإعلامى للرئاسة العراقية فى بيان صحفى، الأربعاء، نقل السفير رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الجمهورية عبّر من خلالها عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق.

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وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما تم استعراض آخر التطورات والأحداث على الصعيدين العربي والدولي، وضرورة ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.