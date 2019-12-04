شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مشروعا بتكلفة 92 مليار جنيه فى مجالات التنمية الصناعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدولة جهودها فى تنفيذ المشروعات التنموية، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، وتعمل الهيئة الهندسية بالتنسيق مع وزارات التخطيط، والتجارة والصناعة، الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك لخلق جيل جديد من رواد الصناعة ومعاونة صغار المستثمرين.

وحسب المعلومات الواردة فى كلمة رئيس الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاحات دمياط الأخيرة، فهناك عدد 45 مشروع بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه فى مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تشتمل على 8 مدن صناعية، و16 مجمع ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، و16 مصنعا و5 مشروعات تجهيز البنية التحتية لمناطق صناعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا من مها إنشاء 12 مصنعا للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية ضمن مشروع ( وظيفتك جنب بيتك).