شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: مصر تشهد انتعاشة سياحية مدهشة.. والغردقة الوجهة الأسرع نموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن مصر تشهد انتعاشة مدهشة فيما يتعلق بالزوار الدوليين، حيث يتدفق المصطافون إلى البلاد بعد غيابهم بسبب الاضطرابات التى شهدتها بعد 25 يناير.

وقالت إنه وفقا لأرقام جديدة من يورومونيتور إنترناشيونال، ارتفع عدد الوافدين إلى العاصمة القاهرة، بنسبة 31.1 في المائة في عام 2018، في حين استقبلت مدينة الغردقة الساحلية أكثر من 46.8 في المائة من الناس العام الماضي عن العام الذى سبقه ، مما يجعلها الوجهة الأسرع نمواً فى العالم.

واحتلت المدينتان المرتبة 42 و 82 على التوالي في تقريرهما السنوي عن أكثر 100 مدينة يتم زيارتها في العالم.

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