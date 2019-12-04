شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعقد أولى لقاءات الموسم الثقافى للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر
تناول اللقاء الإعجاز العلمى فى الحديث النبوى الشريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم (أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدَّمان، فالكَبِد والطحال)، والحديث عن الجراد وصفاته، ومواطن ذِكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي أقرّت أكل الجراد، حيث تناوله الرسول فى عدد من الغزوات مع الصحابة.
ويتضمن الموسم الثقافى الذى تعقده اللجنة هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة فى مجال الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين، وإشراف الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
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