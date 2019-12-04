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مجمع البحوث الإسلامية يعقد أولى لقاءات الموسم الثقافى للطلاب الوافدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرّة فى مجمع البحوث الإسلامية، أولى محاضرات موسمها الثقافى الجديد، الأسبوع الجارى، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، حيث ألقى المحاضرة الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، عضو لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرّة، بحضور المستشار سعيد عبدالوهاب الزهوى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور على فؤاد، الدكتور سمير المعراج، مدير عام شئون مجلس مجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من الطلاب الوافدين.

 

تناول اللقاء الإعجاز العلمى فى الحديث النبوى الشريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم (أُحلِّت لنا ميتتان ودمانِ؛ فأما الميتتان، فالجراد والحوت، وأما الدَّمان، فالكَبِد والطحال)، والحديث عن الجراد وصفاته، ومواطن ذِكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي أقرّت أكل الجراد، حيث تناوله الرسول فى عدد من الغزوات مع الصحابة.

 

ويتضمن الموسم الثقافى الذى تعقده اللجنة هذا العام مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة فى مجال الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين، وإشراف الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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