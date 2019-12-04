شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ زيادة رحلاتها إلى طوكيو 25 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران ، زيادة تشغل رحلاتها إلى طوكيو 25 ديسمبر الجاري ، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين ، وذلك تزامناً مع الموسم السياحى الشتوى، ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة من السوق الأسيوى.

يأتى ذلك من منطلق حرص مصر للطيران على التواجد فى السوق اليابانى، فضلاً عن أهمية رحلات طوكيو فى تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.

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يذكر أن زيادة عدد الرحلات بين مصر واليابان يعود إلى ارتفاع حجم الطلب والحجوزات السياحية من السائح اليابانى، خاصة خلال الموسم السياحى الشتوى، والذى يمثل ذروة توافد اليابانيين إلى المقصد السياحى المصرى.