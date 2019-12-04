شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش الاستعداد لامتحان يناير الورقى والإلكترونى للثانوية المعدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر الفيديو كونفرانس اجتماعا مع المديريات التعليمية لبحث الاستعداد لامتحانات الترم الأول لطلاب الثانوية المعدلة ومواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوى والتى تعقد بشكل ورقى.

ويترأس الاجتماع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ومستشارى المواد الدراسية، وبعض قيادات الوزارة، حيث يناقش الاجتماع كيفية وآليات عقد الامتحانات بداية من وضع الأسئلة مرور بسرية الامتحان وتوزيع الطلاب على لجان امتحانية داخل المدارس وطباعة الأسئلة وشكل ورقة الامتحان التى يؤدى فيها الطالب الأسئلة.

وشدد رئيس القطاع على أهمية تأمين الأسئلة، كما يستعرض أيضا كل الإجراءات الخاصة بعقد الامتحانات التصحيح الورقى وأيضا تجميع النتيجة، مع إعلان الجداول فى المدارس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الاستعداد الإلكترونى لامتحانات الصف الثانى الثانوى وتجهيز الشبكات والتنبيه على الطلاب بضرورة اصطحاب التابلت.