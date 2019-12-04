شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق القافلة الـ 20 المشتركة بين الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق القافلة الدعوية الـ 20 المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 6 / 12 / 2019 فى تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى القاهرة الجديدة وتضم القافلة ستة علماء من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع :" من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب "، فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

قالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأت فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.