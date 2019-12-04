شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق القافلة الـ 20 المشتركة بين الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
قالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأت فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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