شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق "كيان وهمى" باسم (مركز المجد للدراسات الأكاديمية المتخصصة) ومقره الإدارى فى شارع الحرية من توت عنخ آمون، خلف كلية التربية النوعية بطنطا بمحافظة الغربية؛ لقيامه بمزاولة أنشطة تعليمية بالمخالفة للسجل التجارى الصادر له، وبدون الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالى.

جاء ذلك عقب تلقى الوزير تقريرًا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

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وأصدر الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى قرارا بإغلاق الكيان الوهمى لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالى، ومخاطبة محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة فى تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.