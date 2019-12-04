شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشباب الأفريقى ينظم مباراة كرة قدم خلال فعاليات برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مكتب الشباب الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقى، مباراة كرة القدم فى إطار فعاليات برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقي فى نسخته العاشرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

واجتمع متطوعو الاتحاد الإفريقي و عدد من المنظمين والقائمين على البرنامج من الوزارة والاتحاد الإفريقي وشملا فرقًا للعب مباراة كرة قدم ضمن النشاط الترويحي والرياضي لفعاليات البرنامج، وذلك فى ختام فعاليات اليوم الثالث من البرنامج عقب العديد من المحاضرات والورش التدريبية التي كانت استكمالًا لموضوعات اليوم الثاني التي تناولت الحديث عن قضايا تنمية وتمكين الشباب ودمجهم، وتحديد مقوماتها داخل البلاد وعقبات تمويل المشروعات والأفكار، والتحديات التي تواجه تمكين الشباب والمشاركة السياسية لهم، وكذلك التعليم، إضافة إلى المهارات المتطلبة لتمكين الشباب وإدارة المخاطر،بالإضافة إلي التطرق إلى مفهوم الوحدة الإفريقية وكيفية تحقيقه داخل القارة الإفريقية.

يُذكر أن برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى (AU- YVC) يعد أكبر برنامج تطوعى ينفذه الاتحاد الإفريقي في القارة؛ حيث يجمع هذا الحدث متطوعين من مختلف البلدان الأفريقية، وتستضيفه القاهرة هذا العام في المركز الأوليمبى بالمعادى خلال الفترة من 1 - 12 ديسمبر من العام الجارى، وتضم الدفعة العاشرة 200 شاب وفتاة من 54 دولة إفريقية، لذا تعد السابقة الأولى من نوعها والأكبر فى تاريخ استضافة ذلك الحدث منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2010.