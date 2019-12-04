شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع إقليمى لمنظمة العمل الدولية فى أبيدجان بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الاجتماع الإقليمى الإفريقى الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا فى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بحضور 54 دولة إفريقية، وممثلى المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، مستقبل العمل فى أفريقيا".

وتشارك مصر فى الاجتماع بوفد يرأسه وزير القوى العاملة محمد سعفان، يضم حكومة وأصحاب أعمال وعمال ويستمر حتى السبت المقبل، ويعرض على الاجتماع تقرير المدير العام للمنظمة غاى رايدر، المعنون بالمضى قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل فى إفريقيا.

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وتراجع الاجتماعات التقدم الذى حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام 2015 والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.