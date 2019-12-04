الرئيس السيسى يهنئ دولة الإمارات بالعيد الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للتهنئة بالعيد الوطنى. كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار، إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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