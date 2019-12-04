شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ دولة الإمارات بالعيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار، إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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