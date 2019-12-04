شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: بعض المناهج بالجامعات لم تتغير من 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن جامعة القاهرة وكلية الإعلام بجامعة القاهرة معقل وأساس الإعلام فى مصر، موضحا أن هناك أهمية للعمل على تطوير الدراسات الإعلامية فى مصر، متابعا نظرية التغيير صعبة جدا، ولكن هناك بعض الكليات تغيرت والبعض الآخر فى الطريق للتغيير.

وأضاف عبد الغفار خلال كلمه له بمؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف، الذى تنظمه لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى بالجامعات بالتعاون مع كلية اعلام القاهرة والمنعقد الآن بمقر كلية الإعلام، أن راهنت بلجان القطاع على التطوير على مستوى كافة القطاعات وليس قطاع الإعلام فقط ونتمنى أن ينتهى التطوير مع حلول العام الدراسى المقبل.

وتابع وزير التعليم العالى، أنه مع تشكيل لجان القطاع ال 18 طالبت بالمساعدة فى تطوير منظومة التعليم فى مصر والكتلة الحرجة التى تمثل أكثر من 3 مليون طالب بالجامعات المصرية العريقة موضحا أن تطوير مهارات ومناهج علمية بات ضرورة موضحا أن بعض العلوم بالكليات لم تتغير منذ 60 عاما وبالتالى نعيش فى منطقة الراحة حيث يدرس عضو هيئة التدريس مناهج وضعه أساتذة وبالتالى يجد الخريج أن كل ما درسه لا علاقة له بسوق العمل.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر سوق مصدرة للخريجين على مستوى الدول عربيا فى المقام الأول وتحلم لتصدير خريجين للدول الأوروبية المتقدمة، ويحضر لنا طلبات لتخريج تخصصات تواكب سوق العمل بالخارج.

وأردف:" تمنياتى مع 2020 أن يكون معظم المناهج الدراسية تم مراجعتها بناء على ضوابط محددة وبالتالى اللجان عملت بشكل رائع ومن ضمن اللجان لجنة قطاع الإعلام، حيث إن نظرية التغيير فى أساسها صعب وحصلنا على وعد بتغير بعض القطاعات وبعد الكليات فى طريقها للتغير وليس من المنطق تخرج دفعات بشهادة دون تنسيق وربط بسوق العمل.

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وأكد وزير التعليم العالى، أن هناك تأثير التواصل الاجتماعى فى وعى ووجدان المجتمع لم يقتصر على مصر فقط وإنما أمر عالمى، مؤكدا على دعمه الكامل للجنة قطاع الإعلام فى سبيل تحقيق التطوير.

وفى ختام كلمته أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، اعتذاره عن استكمال المؤتمر، نظرا لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى.

فيما كرمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد إعلام القاهرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حيث تم منحهم درع الجامعة.