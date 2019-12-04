شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين ومحافظ أسيوط يضعان حجر الأساس للمبنى الخدمى للنقابة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، حجر الأساس للمبنى الخدمى لأعضاء نقابة المهن الزراعية بأسيوط، بمقر نادى الزراعيين بأسيوط بشارع كورنيش النيل، بحضور قيادات وأعضاء النقابه بأسيوط والدكتور حمام زين العابدين، عميد كلبه الزراعة بأسيوط والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزاره الزراعة بأسيوط والمهندس أحمد هريدى نقيب الزراعيين بأسيوط.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن المقر الخدمي بمحافظة أسيوط يأتي ضمن خطة النقابة للتوسع فى الخدمات المقدمة لأعضائها حيث يقع على مساحة 300 متر مربع يشمل قاعات تدريب للمهندسين الزراعيين وقاعات للمناسبات والأفراح ودورين للخدمات الفندقية، مشيرا إلى مواصلة النقابة التوسع فى مقار الخدمات لأعضائها بمختلف المحافظات.

وشدد "خليفة" على أهمية الدور المجتمعى لأعضاء النقابة، الذى يوليه مجلس النقابه اهتمام خاص فيما يتعلق بتبنى النقابة مبادرة الرئيس السيسى، لزراعة مليون شجره مثمرة ، الذى نفذت النقابة المرحلة الأولى لزراعة 100 ألف شجرة، مشيرا إلى تأييد الزراعيين اللامحدود لخطة الرئيس بتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تخدم القطاع الزراعى وتقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج وتدعم رؤية الاعتماد على خبرات المصريين فى زيادة المنتجات الزراعية لأغراض التصدير إلى الخارج.

وعقد نقيب الزراعيين اجتماع موسع بمقر النقابة بأسيوط بأعضاء الجمعيات العمومية بمحافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد والمنيا وتناول اللقاء ضرورة العمل الجاد والجماعي لتقديم خدمات اجتماعية لأعضاء النقابة وأسرهم وضرورة التواصل المستمر معهم.

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وقال "خليفة"، إن اللقاء تناول التحديات التى تواجه المهندسين الزراعيين من تدنى معاشات النقابة والمتأخرات لصندوق المعاشات التي بلغت حوالى 500 مليون جنية حوالي 40 شهر للزملاء اصحاب المعاشات موضحا الجهود التى بذلها المجلس الحالى للنقابة من أجل تقليل الفجوه وعدم زيادتها لأنها من موروثات المجالس السابقة.

وأضاف نقيب الزراعيين، ان المجلس الحالي قام بإدارة أصول النقابة اداره استثمارية بدلا من الادارة الذاتية غير الرشيدة للموارد النقابة مما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالى على الانتظام فى صرف معاشات الزملاء ولكن دون تقليل الفجوة.

وشدد على اهتمام مجلس النقابة خلال الثلاثة أعوام السابقة بتحسين الخدمات الصحية للأعضاء من خلال مشروع الرعاية الصحية والذي بقدم ميزه للأعضاء المشتركين بلغت 17 ألف جنيه فى السنة، وكذلك مشروع التكافل الاجتماعى الذى يحقق حياة كريمة لجموع الزراعيين.

وطالب "خليفة" الحكومه بتعديل قانون النقابة حيث إن القانون الحالى رقم 31 لسنة 1966 لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعي ونهضة زراعية حديثة، مشددا على أهمية دور الدولة فى تطوير العمل النقابى لنقابة الزراعيين التى تعد أحد أهم النقابات المهنية في مصر.