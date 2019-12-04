شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد احتفال دير «الأنبا بيشوي» بالذكرى الـ٦٠ لرهبنة رئيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء، احتفال أقامه مجمع رهبان دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد من أحبار الكنيسة ورهبان الدير وطالبي الرهبنة به، بمناسبة الذكرى الستين لرهبنة الأنبا صرابامون، رئيس الدير.

وتضمن الاحتفال إلقاء عددًا من كلمات المحبة، بالإضافة إلى الألحان والترانيم الكنسية التي قدمها الرهبان واختتم الحفل بكلمة شكر من الأنبا صرابامون وكلمة تقدير من قداسة البابا مع الصلاة وكان يوما مفرحا للغاية.

وقال نادر مرقص عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الإسكندرية ومستشار العلاقات الخارجية في بطريركية الاسكندرية أن دير الأنبا بيشوي هو الدير الذي ترهب فيه البابا تواضروس الثاني، مشيرًا إلى أن الأنبا صرابامون ترهب في 7 ديسمبر 1959 وهو من أبناء دير السريان وكان اسمه قبل الرهبنة عازر قليد ثم ترهب باسم القمص صرابامون وتمت رسامته أسقفاً عاما في 17 يونيو 1973 ثم أسقف دير الأنبا بيشوي في 29 مايو 1977 .