شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها التعليمية» تنفي وفاة تلميذين بـ«الالتهاب السحائي»: «مجرد شائعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إنه لا صحة لما أثير عن وفاة تلميذين بمدرستين تابعتين لإدارة بنها بـ«الالتهاب السحائي»، الأمر الذي تسبب في حالة من الفزع والرعب بين أولياء الأمور.

وقال «فتح الباب» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الحالتين لتلميذ توفى خلال تغيبه عن المدرسة وكان محجوزًا بالمستشفى التخصصي للأطفال ببنها، والحالة الثانية لتلميذة بمدرسة ساحل دجوى لازالت على قيد الحياة ومحجوزة بقسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي لعلاجها من ارتفاع في الحرارة، مؤكدًا أن كل ما يثار حول هذا الأمر مجرد شائعة.

وأكد أن العملية التعليمية في جميع مدارس الإدارة منتظمة، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرًا إلى أنه تم رفع تقرير مفصل بالحالتين إلى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الذي قام على الفور بزيارة حالة التلميذة المحتجزة مستشفي بنها الجامعي، للاطمئنان عليها بعد شائعة وفاتها، الذي طمأن أولياء الأمور بمدارس المحافظة على أن المحافظة خالية من أية امراض وبائية.