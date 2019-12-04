شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إبراهيم على سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي لإيرادات خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في أنظمة السداد الالكترونى وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وأوضح «رسلان»، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الشركة القابضة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عمليات سداد الفواتير وتبادل وميكنة الخدمات وتطوير منظومة التحصيل الالكتروني بما يحقق الدقة والسرعة في عمليات التحصيل من خلال الاستفادة من القنوات المتاحة وبناء شراكات مع الشركات التي تمتلك بنية تحتية عالية التقنية وشبكة اليكترونية مؤمنة ومشفرة وفق أحدث القياسات العالمية والمدعومة بشهادات دولية.

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وأشار، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لشركة «إى فاينانس»، وتحصيل قيمة الخدمات للعدادات مسبقة الدفع، وكذلك العدادات التقليدية، ميكنة عملية التحصيل اليكترونيا من خلال أجهزة هاند هيلد HH، طباعة ايصالات سداد قيمة استهلاك المياه من خلال نقاط البيع، التحصيل المنزلي مقابل الخدمات سواء نقدي أو بالبطاقات البنكية جميعها أو باستخدام المحافظ الاليكترونية المتواجدة بالسوق، ميكنه تقديم الخدمات عبر الموقع الاليكتروني للشركة القابضه والشركات التابعه مثل: (تقديم مستندات – سداد رسوم معاينة – سداد قيمة مقايسة – تحديد موعد لتوقيع العقود – الخ).

وتابع، أنه خطوة مهمة للتحول الرقمي من خلال اتاحة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق تطبيقات المحمول المربوطة بالشبكة بنظام اللاتلامسي NFC، تطوير تطبيق الشركة القابضة 125.

وأشار «رسلان» إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتي تعد من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المعاملات الإلكترونية.