شكرا لقرائتكم خبر عن قناة «TeN» تعلن توقفها عن البث نهاية شهر ديسمبر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن إدارة قناة TeN عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتي هذا القرار الصعب انطلاقاً من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.

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عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابي، منحها هامشاً واسعاً من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.

وتود إدارة القناة أن تستغل هذه الفرصة للتأكيد على اعتزازها الكبير بكافة العاملين فيها الذين أظهروا كفاءة عالية في كافة المهام والمسئوليات، التي ألقيت على عاتقهم، وحرصهم الشديد على الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية والأدبية في كافة انتاجات القناة، وإظهارهم مستوى مهني عالي.

وتعتذر قناة TeN من كافة مشاهديها في مصر والعالم العربي، ومن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القرار الاضطراري.