شكرا لقرائتكم خبر عن حاول تعقيم الفصل من رائحة قطة ميتة فأصيبت 22 طالبة بالاختناق بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، ارتفاع عدد الإصابات بالاختناق بين طالبات المدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، الأربعاء، إلى 22 طالبة، وجميعهن أصيبوا بصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مادة كيماوية داخل المدرسة.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال عدد من الطالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات، باختناقات داخل المدرسة.

انتقل ضباط المباحث للمستشفى، وتبين إصابة 6 طالبات، وارتفع العدد بعد ذلك إلى 22 طالبة.

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وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إن عاملا بالمدرسة وجد قطة ميتة داخل أحد الفصول ونتيجة لوجود رائحة كريهة منها حاول تطهير المكان بمبيد حشري وبمجرد أن استنشقت الطالبات الرائحة شعرن بصعوبة في التنفس، فقررت الزائرة الصحية نقلهن جميعا إلى المستشفى.

وأضاف أنه تم التعامل مع الأمر سريعًا، حيث تم نقل الطالبات وتهوية المكان، إلا أن العدد ازداد بسبب الإيحاء بين الطالبات.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن جميع الحالات مستقرة، وتم إسعافهن بالاستقبال، وتبين أن الإصابات نتيجة استنشاق مادة كيماوية نفاذة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.