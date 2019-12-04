شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ جنوب سيناء: أعمل 12 ساعة.. وأتمنى أن أكون عند حسن ظن القيادة السياسية (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إن الاهتمام ببناء الإنسان اجتماعيا وصحيا وتعليميا سيكون على رأس أولوياتها الفترة المقبلة، مشددة على أنها ستعمل ضمن فريق عمل المحافظة، وتسعى لإكمال الخطة الموضوعة وتحديثها وليس هدمها.

وأضافت إيناس، خلال حوارها لـ«المصري اليوم» أنها ستجتهد في العمل، وستسعى لاستغلال كل الأدوات من أجل البناء وتنمية المساحات الشاسعة المتواجدة في جنوب سيناء.

وفيما يلي نص الحوار:

** هل كانت هناك استعدادات محددة أو تم إبلاغك بترشيحك لهذا المنصب قبل تكليفك بالمسؤولية؟

لم يكن هناك توجيها بأي شيء، ولكن قبل أداء اليمين الدستورية بيومين تلقيت اتصالا هاتفيا من رئاسة مجلس الوزراء، بتحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء من أجل ترشيحي لأحد المناصب المهمة، وبالفعل حدث اللقاء وتم التكليف، وفي اليوم التالي تم أداء اليمين الدستورية، ولم يكن هناك تمهيد مسبق أو ترتيب، وكل ما كنت أفعله في السابق أنني أعمل في مشروع بجنوب سيناء.

** كيف كان اجتماعك مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟

التقينا رئيس الوزراء، وكنا مجموعة النواب المرشحين لتولي المنصب، وأخبرنا بالترشيح وكان يتحدث مع كل واحد منفردا، ثم أخبرنا بترشيح كل منا في موقعه نظرا لتقديمه مشروعًا في تلك المحافظة، وفي اليوم التالي ذهبت إلى عملي وكان الأمر طبيعيا للغاية، وفى مساء اليوم تلقيت اتصالا بتحديد موعد أداء اليمين الدستورية.

** ماذا كانت أولى خطواتك في جنوب سيناء؟

أديت اليمين الدستورية، ثم تلقينا اتصالا بالتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأبلغت المحافظ بالأمر، وتلقيت دعما كبيرا منه، وطالبني بالاهتمام بالتدريب جدا، لبدء التنفيذ العملي.

** هل لديك خطوط عريضة تسعى للعمل عليها الفترة المقبلة؟

سأعمل على بناء الإنسان والمحور العمراني، فسيكون بناء الإنسان اجتماعيا وصحيا وتعليميا على رأس أولوياتي الفترة المقبلة، وكذلك الاهتمام بملف العشوائيات وإسكان البدو نحتاجه عمرانيا.

** هناك شباب تم تعيينهم من قبل في منصب نائب المحافظ بعضهم نجح والباقي أخفق.. ماذا عن متابعتك للأمر؟

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بالفعل تابعت الأمر وفخورة بزملائي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن القيادة السياسية، وأحقق نجاحات مثل زملائي الذين سبقوا في تولى المنصب.

** هل بدأت معرفة الأمور التي تساعد على النجاح؟

بالفعل لذلك نحن نتلقى التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث سيفيدنا التدريب في معرفة الأمور التي تحتاج للتواصل المستمر أو تكوين فريق عمل، فتنمية قدرات الجهاز الإداري أمر مهم.

** هل كان لديك طموح لتولي هذا المنصب؟

الحقيقة أنا كنت أعمل وأجتهد في عملي فقط.

** هل سيؤدي ذلك لزيادة طموحك في الفترة المقبلة؟

لو نظرت لذلك لن أنجح، فالأهم هو الاجتهاد في العمل، والتوفيق بيد الله وتنفيذ المطلوب مني، كما أنني أعمل ما يقرب من 12 ساعة، ويجب أن أكون راضية عن عملي.

** جنوب سيناء محافظة يظهر فيها العمل.. هل هذا يساعدك؟

درست «التخطيط العمراني» وأسعى لاستغلال كل الأدوات من أجل البناء والتنمية في المساحات الشاسعة المتواجدة في جنوب سيناء، ويجب أن تتم الأمور وفق الدراسة.

** كيف تم التواصل مع المحافظ؟

لم أتواصل مع المحافظ مباشرة، وكان التواصل هاتفيا فقط، وهناك خطوط عريضة يمكن العمل عليها في جنوب سيناء، كما أننى ضمن فريق عمل المحافظة، وأسعى للعمل مع الخطة وتحديثها وليس هدمها.

** ماذا كان رد قعل الأقارب والأصدقاء على توليك المنصب؟

لم يكن أحد يتوقع أن أتولى المنصب، وهذا الأمر كان مفاجأة للكثيرين رغم توقعاتهم بأنني سأتولى أحد المناصب المهمة، ولكن لم يتوقعوا أن يتم في هذه المرحلة العمرية المبكرة.