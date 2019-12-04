شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، مستشفى الحسين الجامعى، للإطلاع على انتظام ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على المستشفى الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة بتفقد الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية والمطبخ واطمأن على جودة التغذية ومطابقتها للمعايير الصحية، وكذا غرفة مراقبة الكاميرات، حيث تابع الحركة داخل المستشفى بنفسه.

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وأثنى رئيس الجامعة على إدارة المستشفى، وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، والجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرًا إلى أنه قد شهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليًا وخارجيًا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأشار المحرصاوي إلى أن زياراته المتكررة والمفاجئة شبه اليومية للمستشفيات التابعة للجامعة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة العاملين بالمستشفى ضرورة الاستمرار وبذل المزيد للقيام برسالتهم العظيمة تجاه المرضى، مؤكدا الدعم المفتوح لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، معلنا أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي ونواب مدير المستشفى.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعى

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعى