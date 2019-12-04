شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى روما للمشاركة في منتدى الحوار المتوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر سامح شكري وزير الخارجية، القاهرة اليوم الأربعاء متوجهًا إلى روما للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي.

ويلقي شكري كلمة خلال إحدى الجلسات بالمنتدى تتناول وجهة النظر المصرية إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين بالمنتدى، سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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يُذكر أن أعمال المنتدى تعقد هذا العام بمشاركة حوالي 50 دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى.

ويرجع إنشاء منتدى روما للحوار المتوسطي إلى عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية؛ بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول التحديات المشتركة في ظل الأزمات المتعددة التي تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة دول المتوسط والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.

كما يقوم وزير الخارجية بزيارة إيطاليا والفاتيكان ابتداء من غد الخميس.