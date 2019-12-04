شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة مكثفة بالدقهلية ورفع 1500 طن قمامة ومخلفات من المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الدقهلية، تنفيذ حملة نظافة مكثفة بنطاق مدينة المنصورة بناءً على تعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار، والذي منح الوحدات المحلية شهرًا لتنفيذ الحملة.

وأعلن المحافظ في بيان صحفي عن رفع 1500 طن قمامة في مدينة المنصورة، بنطاق حي غرب وشرق المنصورة خلال 3 أيام فقط.

وحسب بيان المحافظة تم رفع 605 طن مخلفات وقمامة من حي شرق، 895 طن من حي غرب، مع استمرار أعمال النظافة اليومية على مدار الساعة وإزالة المخالفات ورفع التعديات والاشغالات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية للإنارة والأرصفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وكان المحافظ أطلق عن حملة لتحسين البيئة بنطاق مدن ومراكز المحافظة ومنح رؤساء الوحدات المحلية شهرًا، قائلا: «هأنزل بعد شهر أشوف انتم عملتم إيه، واللي هيشتغل أهلا وسهلا واللى مش هيشتغل ميزعلش مش هيبقى له مكان بينا».

وقال حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، إنه تم توريد 605 طن، لمصنع تدوير القمامة، بالإضافة إلى قص وتقليم الاشجار وكنس ورفع الأتربة والقمامة بشارع قناة السويس، وبنك مصر والحسينية، ورفع القمامة بشارع البهنساوي وشارع الدراسات، ونظافة وكنس ورفع أتربة بشارع الجمهورية، ورفع تراكمات من شارع المبرة، وشارع سعد زغلول، وقص وتقليم الأشجار ورفع ناتج القص بترعة المنصورية.

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وأضاف رئيس حي شرق المنصورة، في بيان صحفي، أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الأتربة بجوار البردورات وقص وتقليم الأشجار وزراعة أشجار وترميم بردورات بشارع الجيش، وقامت رئاسة الحي بإصلاح وصيانة خلايا الانارة وأسلاك الكهرباء بشارع سعد زغلول وعلي مبارك وقناة السويس وتأمين الكابلات والوصلات الكهربائية بميدان ام كلثوم وحول تمثال رمسيس، وحملة اشغالات بدوران جديلة، ومصادرة طوب وايقاف بناء لاستكمال مستندات البناء.

وقال أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، إنه تم رفع 895 طن قمامة، ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من امتداد شارع جيهان وحي الجامعة والشوارع الجانبية، ومحيط شارع أحمد ماهر، وشارع سامية الجمل، وشارع الترعة، والنخلة، ومحيط مستشفى المنصورة العام الجديد.

وذكر أنه تم شن حملة مكبرة من حي غرب بإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المارة، حيث تم رفع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهى ترخيصها، واشغالات المحلات والمطاعم والأكشاك والباعة الجائلين، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الإسمنتية واطارات الكاوتشوك أمام العقارات.

وعلى الصعيد نفسه، أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارًا بتكليف سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، بالمتابعة اليومية لملف النظافة على مستوى المحافظة.

وقال في تصريحات صحفية، إن القرار يتضمن تشكيل لجنة سداسية تضم السكرتير العام والمساعد وتحت اشرافهم المباشر وتضم رؤساء حى شرق وغرب المنصورة ورئيسا مركزى المنصورة وطلخا وتكون مسئوليتها المتابعة والاشراف اليومي لرفع الأتربة والقمامة وأعمال التجميل والنظافة لجميع شوارع ومناطق مدينة المنصورة وطلخا.

وأكد على أن يتم تصوير أعمال النظافة اليومية في جميع المراكز والمدن والأحياء بالفيديو والصور الفوتوغرافية ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمراكز والمدن لعرض الجهود المبذولة وحث المواطنين على المشاركة المجتمعية الايجابية في أعمال النظافة للوصول للمستوى الذي يليق بالمحافظة العريقة.

ووجه بتنفيذ هذه التعليمات بالدقة والسرعة اللازمين، على ان تقوم لجان التفتيش والمتابعة بالمرور على الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأخرى والتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الاكمل.