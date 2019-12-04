شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: انتهاء قبول طلبات راغبي التدريب على «الخدمات البترولية» غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس، من قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول وحفر الآبار وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار؛ وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، في تصريح له: «إنه قد تقدم حتى صباح اليوم 676 راغبا في التدريب»، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء المقابلات للمتقدمين بعد الاتصال بهم خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير 2020 على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.

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وأوضح أن التدريب يتم مجانا لمدة أربعة أشهر فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى ألف جنيه «بدل إقامة» للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية «نظام الـ3 و5 سنوات» والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017 مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عامًا في تاريخ التقديم فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

وتابع أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة اليوم وغدا الخميس للراغبين في التدريب باليد بمقر وزارة القوي العاملة (3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر) من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر طوال فترة قبول الطلبات، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد على صفحة واحدة، وتاريخ الميلاد، والهاتف، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مشيرًا إلى عدم قبول أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل الشركة والتأمين على جميع المتدربين من الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، كما سيمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة.